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0.2 х 3 2/3 помогите плизик спасиюо
Математика
0.2 х 3 2/3 помогите плизик спасиюо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.2*11/3=2.2 примерно равно 0.73
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