Выписать 10 афоризмоф из произведения Маленький принц)

Гость: Гость:

*Когда даёшь себя приручить,потом случается и плакать. *Когда очень хочешь сострить,иной раз поневоле приврёшь. *Будь то дом, звезда или пустыня –самое прекрасное в них то,чего не увидишь глазами. *Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им всё объяснять и растолковывать. *Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал,что я такой же, как он. *Самое главное — то, чего не увидишь глазами… *Если идти всё прямо да прямо, далеко не уйдешь… *Хорошо, если у тебя когда-то был друг, пусть даже надо умереть. *Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. *Если любишь цветок – единственный,какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, – этого довольно: смотришь на небо – и ты счастлив. И говоришь себе: “Где-то там живет мой цветок…” *И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь… Дома у меня был цветок, моя краса и радость, и он всегда заговаривал первым. *Люди забираются в скорые поезда,но они уже сами не понимают, чего ищут, – сказал Маленький Принц. – Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую… *Люди выращивают в одном саду пять тысяч роз… и не находят того, что ищут. А ведь то что им нужно можно найти в одной единственной розе, в глотке воды… * Ничего я тогда не понимал! Надо было судить не по словам, а по делам. *Знаешь, отчего хороша пустыня? Где-то в ней скрываются родники.. *Не люблю я выносить смертные приговоры. И вообще мне пора. *Одни только дети знают, что ищут. Они отдают все свои дни тряпочной кукле, и она становится им очень-очень дорога, и, если ее у них отнимут, дети плачут… *У каждого человека свои звезды. *Глаза слепы. Искать надо сердцем. *Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. *Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают. *Если любишь цветок – единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. *Вы ничуть не похожи на мою розу, – сказал он им. – Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился,и теперь он – единственный в целом свете.