Придумайте пож5 пр с обобщающими словами при однородных членов
Русский язык
Придумайте пож5 пр с обобщающими словами при однородных членов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни в поле, ни в лесу - НИГДЕ не мог он обрести покоя. И огромная печь, и лавки вдоль стен, и посуда, туески да короба - ВСЁ было разрисовано цветами, рыбами, птицами Солнце всем светит одинаково: и человеку, и зверю, и дереву.Хорош русский лес всегда: зимой и летом, осенью и весной.Здесь росли: клен и дикая груша, ель и береза, осина и ольха...
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