Установите соответствие между видами чувств и их содержанием а) нравственные б) эстетические в) интеллектуальные 1) любопытство, сомнение, любознательность 2) любовь, дружба, патриотизм 3) восторг, радость, отвращение, то...

Обществознание

Установите соответствие между видами чувств и их содержанием а) нравственные б) эстетические в) интеллектуальные 1) любопытство, сомнение, любознательность 2) любовь, дружба, патриотизм 3) восторг, радость, отвращение, тоска Верны ли следующие суждения о морали?А. Мораль проводит границу между добром и злом, справедливостью и несправедливостью.Б. Человек усваивает моральные нормы в процессе социализации.а) верно только Аб) верно только Бв) верны оба сужденияг) оба суждения неверны Даю 15 баллов

Автор: Гость