Окислительно-восстановительная реакция,характеризующаяся одновременным окисле??ием и восстановлением атомов одного элемента в веществе, называется: А)Деструкция Б)Диффузия В)Диссимиляция Г)Диспропорционирование
Химия
Окислительно-восстановительная реакция,характеризующаяся одновременным окисле??ием и восстановлением атомов одного элемента в веществе, называется: А)Деструкция Б)Диффузия В)Диссимиляция Г)Диспропорционирование
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Г)Диспропорционирование
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