Стих маме. О любви к ней не детский для 5 класса
Литература
Стих маме. О любви к ней не детский для 5 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама первая слово ребенка мама первая жизни шаги маму часто свою переги часто преносим мы мамочке горе и говорим ей пустые слова мама забудит это горе значит мама самая милая
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