Немного поработали и пошли отдыхать выпишите сказуемое
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Немного поработали и пошли отдыхать выпишите сказуемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поработали пошли отдыхать
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