Доклад на тему "от чего мы иногда болеем"
Окружающий мир
Доклад на тему "от чего мы иногда болеем"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От чего мы болеем . например в песочнице дети трогают руками песок и трут руками глаза от песка мы иногда болеем . и ещё берём яблоко не помыв мы его кусаем а там микробы . мы гуляем на улице в зиму на площадке кувыркаемся лежу в снегу прихожу домой мокрая от того может подняться температура. вот почему мы болеем.
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Окружающий мир
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