За 3 дня школьники собрали 1344 кг макулатуры. В первый день они принесли 578 кг макулатуры, во второй день-четвертую часть всей макулатуры. Сколько кг макулатуры принесли школьники в третий день

Математика
За 3 дня школьники собрали 1344 кг макулатуры. В первый день они принесли 578 кг макулатуры, во второй день-четвертую часть всей макулатуры. Сколько кг макулатуры принесли школьники в третий день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-день  578кг 2-день 1344/4=336кг 3-день  1344-(578+336)=1344-914=430кг
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