За 3 дня школьники собрали 1344 кг макулатуры. В первый день они принесли 578 кг макулатуры, во второй день-четвертую часть всей макулатуры. Сколько кг макулатуры принесли школьники в третий день

Математика

За 3 дня школьники собрали 1344 кг макулатуры. В первый день они принесли 578 кг макулатуры, во второй день-четвертую часть всей макулатуры. Сколько кг макулатуры принесли школьники в третий день

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