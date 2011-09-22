2 целых 4/9-1 целая 5/6

Математика
2 целых 4/9-1 целая 5/6
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=22/9-11/6=44/18-33/18=11/18
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