Помогите с 195 номером! Все пункты с подробным объяснением . Сбоку пример . Заранее спасибо!

Гость: Гость:

1 v и w S и t 2 s=-x-2 v=2x w=2x-3 t=-2x-2 u=x+4 z=-x+4 3 не пересекаются s и z; v и w 4 а)нет 2*(-2)=-4 -4≠-8 б)нет 0+4=4 4≠-4 в)да -2*(-4)-2=6 6=6 г)да 2*5-3=7 7=7 5 а)(0;-2) б)(-3;1) в)(0;4) г)(-0,5;-1)