Какими игрушками интересуются современные дети? Постройки свой рассказ как репортаж корреспондента с новой ярмарки игрушек. Какой стиль речи вы выберите?

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Какими игрушками интересуются современные дети? Постройки свой рассказ как репортаж корреспондента с новой ярмарки игрушек. Какой стиль речи вы выберите?

Автор: Гость