Какими игрушками интересуются современные дети? Постройки свой рассказ как репортаж корреспондента с новой ярмарки игрушек. Какой стиль речи вы выберите?
Русский язык
Какими игрушками интересуются современные дети? Постройки свой рассказ как репортаж корреспондента с новой ярмарки игрушек. Какой стиль речи вы выберите?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стиль речи я думаю публистический ,мальчики любят я думаю больше
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