Наибольшее число кратное 9падставив вместо звездочек нужные цифры 2*76*

Гость: Гость:

Сумма всех цифр должна делиться на 9. Т.к. нам нужно наибольшее число, то вместо первой * ставим 9 - наибольшее число. Считаем: 2+9+7+6=24. На 9 делится число 27. значит: 27-24=3 - подставляем вместо второй звездочки. Получается 29763.