Наибольшее число кратное 9падставив вместо звездочек нужные цифры 2*76*
Математика
Наибольшее число кратное 9падставив вместо звездочек нужные цифры 2*76*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма всех цифр должна делиться на 9. Т.к. нам нужно наибольшее число, то вместо первой * ставим 9 - наибольшее число. Считаем: 2+9+7+6=24. На 9 делится число 27. значит: 27-24=3 - подставляем вместо второй звездочки. Получается 29763.
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