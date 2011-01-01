Напишите пожалуйста краткий, но содержательный доклад о Древесине. 5 класс.
Технология
Напишите пожалуйста краткий, но содержательный доклад о Древесине. 5 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
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В обыденной жизни и технике древесиной называют внутреннюю часть дерева, лежащую под корой.Самые ранние из известных науке ископаемых древесных растений были обнаружены в 2011 году в канадской провинции Нью-Брансуик, где между 395 и 400 миллионами лет назад произрастал древний лес[1].Древесину применяют для изготовления мебели, столярно-строительных изделий. Из неё делают элементы мостов, судов, кузовов, вагонов, тару, шпалы, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, спички, карандаши, бумагу, предметы обихода, игрушки, сувениры. Натуральную или модифицированную древесину применяют в машиностроении и горнорудной промышленности; она является исходным сырьём для целлюлозно-бумажной промышленности, производства древесных плит.
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