Во время какого путешествия появился замысел пьесы «Гроза»?
Литература
Во время какого путешествия появился замысел пьесы «Гроза»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВО ВРЕМЯ ЭКСПЕДИЦИИ АВТОРА ПО ВОЛГЕ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Даны две окружности с общим центром О, ВС и ДЕ - их диаметры. Укажите верные утверждения. а) треугольник ДОС - равдобедренный; б) треугольник В...
Математика
Срочно!!! Гоша и Серѐжа по очереди (Гоша начинает первым) записывают в клетки таблицы 3х3 натуральные числа от 1 до 9. Гоша хочет, чтобы сумма все...
Русский язык
Некоторые дети спрашивают у родителей: " Зачем жуют добрана?" О чём идёт речь? А-о болезни Б-о пире В-о богатстве Г-о доброте Д-о детях