К какой части речи относиться слово"игілігіне"
Қазақ тiлi
К какой части речи относиться слово"игілігіне"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зат есім, корень - игілік. оның игілігі тәуелдік жалғау.
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