Параллакс некоторой звезды 0,12, сколько времени до этой звезды будет лететь ракета, если ей предоставили скорость 50 км. в секунду
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Параллакс некоторой звезды 0,12, сколько времени до этой звезды будет лететь ракета, если ей предоставили скорость 50 км. в секунду
Ответ(ы) на вопрос:
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Дано: Решение: S=0.12 T=S/V=0.12/50=0.0024 V=50km/s t=? Ответ: T=0.0024с
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