Параллакс некоторой звезды 0,12, сколько времени до этой звезды будет лететь ракета, если ей предоставили скорость 50 км. в секунду

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Параллакс некоторой звезды 0,12, сколько времени до этой звезды будет лететь ракета, если ей предоставили скорость 50 км. в секунду

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