Параллакс некоторой звезды 0,12, сколько времени до этой звезды будет лететь ракета, если ей предоставили скорость 50 км. в секунду

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Параллакс некоторой звезды 0,12, сколько времени до этой звезды будет лететь ракета, если ей предоставили скорость 50 км. в секунду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:               Решение: S=0.12              T=S/V=0.12/50=0.0024 V=50km/s          t=?                    Ответ: T=0.0024с
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