6 зад. 2 и 3 столбик. Решити

Математика
6 зад. 2 и 3 столбик. Решити
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Гость:
9 км = 9000 м= 9007 м * 8= =9007 8 --------- 72056
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