В какой паре уменьшительные имена не могут быть формами одного и тог оже полного имени?1.Аня и нюра.2.Саша и шура3.Дима и митя.4.Люся и мила.5.в каждой паре могут быть формами одного полного имени

Русский язык

В какой паре уменьшительные имена не могут быть формами одного и тог оже полного имени?1.Аня и нюра.2.Саша и шура3.Дима и митя.4.Люся и мила.5.в каждой паре могут быть формами одного полного имени

Автор: Гость