1)выведите молекулярную формулу диенового углеводорода, если в её составе содержится двенадцать атомов углерода. 2) Среди приведенных формул углеводорода определите диеновый углеводород и вычислите его молекулярную массу: С3Н8...

Химия
1)выведите молекулярную формулу диенового углеводорода, если в её составе содержится двенадцать атомов углерода. 2) Среди приведенных формул углеводорода определите диеновый углеводород и вычислите его молекулярную массу: С3Н8,C4H8,C5H10,C5H8,C6H12. Пожалуйста напишите все честно без поисковых ответов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Так как общая формула алкадиенов-CnH2n-2,то молекулярная формула диена с 12 атомами углерода-C12H22 2)Опять же,вспомним общую формулу диеновых углеводородов(CnH2n-2). Единственный подходящий вариант-C5H8
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