1)выведите молекулярную формулу диенового углеводорода, если в её составе содержится двенадцать атомов углерода. 2) Среди приведенных формул углеводорода определите диеновый углеводород и вычислите его молекулярную массу: С3Н8...

Химия

1)выведите молекулярную формулу диенового углеводорода, если в её составе содержится двенадцать атомов углерода. 2) Среди приведенных формул углеводорода определите диеновый углеводород и вычислите его молекулярную массу: С3Н8,C4H8,C5H10,C5H8,C6H12. Пожалуйста напишите все честно без поисковых ответов.

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