Придумайте небольшую сказку на тем у ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО,только не интернета!!!

Гость: Гость:

Жил мальчик он был сиротой и у него не было друзей он увидел пирожки и захотел их съесть пошёл он к бабуле и сказал -можно пожалуйста пирожок -конечно можно-ответила бабуля. так мальчик узнал волшебное слово