Придумайте небольшую сказку на тем у ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО,только не интернета!!!

Литература
Придумайте небольшую сказку на тем у ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО,только не интернета!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил мальчик он был сиротой и у него не было друзей он увидел пирожки и захотел их съесть пошёл он к бабуле и сказал                                             -можно пожалуйста пирожок                                                                               -конечно можно-ответила бабуля.                                                                     так мальчик узнал волшебное слово
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