Придумайте небольшую сказку на тем у ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО,только не интернета!!!
Литература
Придумайте небольшую сказку на тем у ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО,только не интернета!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил мальчик он был сиротой и у него не было друзей он увидел пирожки и захотел их съесть пошёл он к бабуле и сказал -можно пожалуйста пирожок -конечно можно-ответила бабуля. так мальчик узнал волшебное слово
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно прям очень срочно! Синтаксический разбор полностью! Я спрыгнул на пол,осту??ился, больно ударившись о пол коленкой, и запрыгал на одной ноге...
Математика