Обозначить суфиксы: заливал, посоветовал,последовал,ночевать,преследовать,прогр??вали,наигрывал,покрывались.
Русский язык
Обозначить суфиксы: заливал, посоветовал,последовал,ночевать,преследовать,прогр??вали,наигрывал,покрывались.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заливал- суффикс вал посоветовал-суффикс вал последовал-суффикс вал ночевать- суффикс ать преследовать- суффикс -ать прогревали-1суффикс ева л 2 суффикс наигрывал-суффикс вал покрывались- 1 суффикс а , 2 суффикс ся
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