Помогите написать небольшой рассказ на тему:"моё хобби",на казахском языке

Қазақ тiлi
Помогите написать небольшой рассказ на тему:"моё хобби",на казахском языке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну напиши что ты любишь твое хобби  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Т.Шевченко як художник ??????
Ответить
Русский язык
Обозначить суфиксы: заливал, посоветовал,последовал,ночевать,преследовать,прогр??вали,наигрывал,покрывались.
Ответить
Химия
1)выведите молекулярную формулу диенового углеводорода, если в её составе содержится двенадцать атомов углерода. 2) Среди приведенных формул угле...
Ответить
Литература
Придумайте небольшую сказку на тем у ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО,только не интернета!!!
Ответить
Русский язык
Срочно прям очень срочно! Синтаксический разбор полностью! Я спрыгнул на пол,осту??ился, больно ударившись о пол коленкой, и запрыгал на одной ноге...
Ответить