Помогите написать небольшой рассказ на тему:"моё хобби",на казахском языке
Қазақ тiлi
Помогите написать небольшой рассказ на тему:"моё хобби",на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну напиши что ты любишь твое хобби
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