Помогите умеренно континентальный климат оценка условий для жизни и деятельнос??и человека

География
Помогите умеренно континентальный климат оценка условий для жизни и деятельнос??и человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут большинство людей живет , значит хорошая оценка для жизнедеятельности людей
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