Нужно построить окружность радиусом 3 см. и начертить семиугольник так,чтобы све его вершины лежали на одной окружности.составь план работы ивыполни чертеж.

Математика

Нужно построить окружность радиусом 3 см. и начертить семиугольник так,чтобы све его вершины лежали на одной окружности.составь план работы ивыполни чертеж.

Автор: Гость