Нужно построить окружность радиусом 3 см. и начертить семиугольник так,чтобы све его вершины лежали на одной окружности.составь план работы ивыполни чертеж.

Математика
Нужно построить окружность радиусом 3 см. и начертить семиугольник так,чтобы све его вершины лежали на одной окружности.составь план работы ивыполни чертеж.
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Ответ(ы):
Гость:
Мы не сможем на чертить чертеж на телефоне
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