Выпишите все предлоги из текста Лес и город. Город и лес. Порождения одной Вселенной. Такие разные и никак не совмещающиеся пока. Город тянулся навстречу лесу, простирая в чащи уверенные щупальца-дороги, протягивая паутины п...

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Выпишите все предлоги из текста Лес и город. Город и лес. Порождения одной Вселенной. Такие разные и никак не совмещающиеся пока. Город тянулся навстречу лесу, простирая в чащи уверенные щупальца-дороги, протягивая паутины проводов, неся гарь тяжелого дыхания. А лес неподвижно взирал на его осторожное, но настойчивое приближение. Лес не умел ни бояться, ни роптать: он мог лишь жить и ждать своего часа. Несмотря на это, лес рассеивал дым, разлагал едкий газ, возвращал городу чистыми ночными ветрами. Лес по каплям копил чистую влагу и посылал ее городу, а город пил ее ненасытно и выбрасывал грязной рекой. Город и лес. Торжество человека и торжество природы. С тех пор как рожденное лесом косматое существо подняло на него свою лапу с камнем-рубилом и первое дерево со стоном пало к его ногам, силы их стали неравными. Кто знает, на протяжении какого времени они будут считаться врагами. Кто знает, в течение какого времени еще будет длиться наступление человечества на то, что было от века его жильем, пищей, прибежищем.

Автор: Гость