Сумма чисел24 а произведение -81

Математика
Сумма чисел24 а произведение -81
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Итак, X+Y=24, a X*Y=-81. То есть мы имеем систему двух уравнений с двумя неизвестными. Из первого уравнения: Y=24-X. Подставляем это значение во второе уравнение. Х²-24Х-81=0. Решаем это квадратное уравнение. Если b = 2k, можно применить формулу:                  -k ± √(k²-ac)       x = ------------------------------.                         a Тогда D=√(144+81)=15. Х1=12+15=27  X2=12-15=-3.  Y1=-3, Y2=27. Ответ: эти числа 27 и -3.
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