Сумма чисел24 а произведение -81

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Итак, X+Y=24, a X*Y=-81. То есть мы имеем систему двух уравнений с двумя неизвестными. Из первого уравнения: Y=24-X. Подставляем это значение во второе уравнение. Х²-24Х-81=0. Решаем это квадратное уравнение. Если b = 2k, можно применить формулу: -k ± √(k²-ac) x = ------------------------------. a Тогда D=√(144+81)=15. Х1=12+15=27 X2=12-15=-3. Y1=-3, Y2=27. Ответ: эти числа 27 и -3.