Помогииитииииииииииите..

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Помогииитииииииииииите..
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пять  рабочих ставят дом. - ставят, строят. Ставит  опыт  агроном -  ставит, растит. Ставит счётчики  монтёр. - ставит, устанавливает. Ставит  фильмы  режиссёр. - ставит, делает. Мама  ставит  пироги. - ставит, печёт. А диагноз ставит  врач. - ставит, даёт. Ставить  точку самый  раз. - ставит, поставить точку. 
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