Помогииитииииииииииите..
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Помогииитииииииииииите..
Ответ(ы):
Гость:
Пять рабочих ставят дом. - ставят, строят. Ставит опыт агроном - ставит, растит. Ставит счётчики монтёр. - ставит, устанавливает. Ставит фильмы режиссёр. - ставит, делает. Мама ставит пироги. - ставит, печёт. А диагноз ставит врач. - ставит, даёт. Ставить точку самый раз. - ставит, поставить точку.
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