Помогииитииииииииииите..

Гость: Гость:

Пять рабочих ставят дом. - ставят, строят. Ставит опыт агроном - ставит, растит. Ставит счётчики монтёр. - ставит, устанавливает. Ставит фильмы режиссёр. - ставит, делает. Мама ставит пироги. - ставит, печёт. А диагноз ставит врач. - ставит, даёт. Ставить точку самый раз. - ставит, поставить точку.