Решите уравнение через дискриминант с подробностями, пожалуйста
Алгебра
Решите уравнение через дискриминант с подробностями, пожалуйста
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