От двух пристаней отошли навстречу друг другу два катара которые встретились чер??з 3 часа Скорость первого катера 15 км\ч а скорость второго катера 18 км\ч найди расстояние между пристанями
Математика
От двух пристаней отошли навстречу друг другу два катара которые встретились чер??з 3 часа Скорость первого катера 15 км\ч а скорость второго катера 18 км\ч найди расстояние между пристанями
Ответ(ы):
Гость:
99 км расстояние между пристанями (18 + 15)3
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