От двух пристаней отошли навстречу друг другу два катара которые встретились чер??з 3 часа Скорость первого катера 15 км\ч а скорость второго катера 18 км\ч найди расстояние между пристанями

Математика

От двух пристаней отошли навстречу друг другу два катара которые встретились чер??з 3 часа Скорость первого катера 15 км\ч а скорость второго катера 18 км\ч найди расстояние между пристанями

Автор: Гость