Как записать условия задачи. В ящике лежало 45 болтов что на 16 болтов меньше чем в к??робке. Сколько всего болтов в ящике и коробке
Математика
Как записать условия задачи. В ящике лежало 45 болтов что на 16 болтов меньше чем в к??робке. Сколько всего болтов в ящике и коробке
Ответ(ы):
Гость:
1)45+16=61(болтов)-в коробке 2)45+61=106(болтов)-всего
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