Как записать условия задачи. В ящике лежало 45 болтов что на 16 болтов меньше чем в к??робке. Сколько всего болтов в ящике и коробке

Математика

Как записать условия задачи. В ящике лежало 45 болтов что на 16 болтов меньше чем в к??робке. Сколько всего болтов в ящике и коробке

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