Белка относится к природному сообществу леса . Приведите примеры животных и растений , которые относятся к этому сообществу. заполните таблицу. Природное сообщество, примеры животных, примеры растений. помогите пожалуйста .

Окружающий мир

Белка относится к природному сообществу леса . Приведите примеры животных и растений , которые относятся к этому сообществу. заполните таблицу. Природное сообщество, примеры животных, примеры растений. помогите пожалуйста .

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