Белка относится к природному сообществу леса . Приведите примеры животных и растений , которые относятся к этому сообществу. заполните таблицу. Природное сообщество, примеры животных, примеры растений. помогите пожалуйста .
Окружающий мир
Белка относится к природному сообществу леса . Приведите примеры животных и растений , которые относятся к этому сообществу. заполните таблицу. Природное сообщество, примеры животных, примеры растений. помогите пожалуйста .
Ответ(ы):
Гость:
Куст, медведь, дерево, трава, пень, гриб.
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