Пожалуйста помогите мне сделать 73 номер
Геометрия
Пожалуйста помогите мне сделать 73 номер
Ответ(ы):
Гость:
Сумма углов треугольника равна 180. 180-130=50(сумма углов при основании) 50:2=25 ( угол А и С, т.к. углы при основании в равнобедренном треугольнике равны)
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