Пожалуйста придумайте свой конец рассказа Белый пудель
Литература
Пожалуйста придумайте свой конец рассказа Белый пудель
Ответ(ы):
Гость:
Это лето выдалось удачным. Дедушка Лодыжкин и Сережка заработали много денег. Как и обещал дедушка купил Сережке красивое трико. Когда они выступали в Одессе, мальчика заметил директор цирка и пригласил работать. Мальчик стал зарабатывать для себя и дедушки. Через несколько лет они совместными усилиями купили домик на берегу моря. Дедушка стал ловить рыбу и продавать, а Сергей пошел в школу. Арто прожил с ними всю оставшуюся свою собачью жизнь. У него жизнь стала более сытой и радостной. Иногда он хватал дедушкин картуз и прыгал на задних папах, тогда дедушка доставал старую шарманку и они все вместе вспоминали свои приключения. Это были самые радостные дни в их жизни.
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