Составь из данных слов три предложения . Напиши . грачи , из, теплых, возвращаються , в , марте ,стран ; они, на, громко, деревьях, кричат; крик, грача,весны, возвещает, начало

Русский язык
Составь из данных слов три предложения . Напиши . грачи , из, теплых, возвращаються , в , марте ,стран ; они, на, громко, деревьях, кричат; крик, грача,весны, возвещает, начало
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В марте из теплых стран возвращаются грачи.На деревьях они громко кричат.Крик грача возвещает начало весны.
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