Составь из данных слов три предложения . Напиши . грачи , из, теплых, возвращаються , в , марте ,стран ; они, на, громко, деревьях, кричат; крик, грача,весны, возвещает, начало

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Составь из данных слов три предложения . Напиши . грачи , из, теплых, возвращаються , в , марте ,стран ; они, на, громко, деревьях, кричат; крик, грача,весны, возвещает, начало

Автор: Гость