В треугольнике DBC проведена биссектриса DK.оПРЕДЕЛИТЕ УГЛЫ ТРЕУГОЛЬНИКА dbc, ЕСЛИ УГОЛ CDK=37(градусов),угол DKC=105(градусов).помогите срочно...зарание спасибо)

Геометрия
В треугольнике DBC проведена биссектриса DK.оПРЕДЕЛИТЕ УГЛЫ ТРЕУГОЛЬНИКА dbc, ЕСЛИ УГОЛ CDK=37(градусов),угол DKC=105(градусов).помогите срочно...зарание спасибо)
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Ответ(ы):
Гость:
Сумма всех углов треугольника = 180 градусам Следовательно, 180-(105+37)=38 - неизвестный угол
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