В треугольнике DBC проведена биссектриса DK.оПРЕДЕЛИТЕ УГЛЫ ТРЕУГОЛЬНИКА dbc, ЕСЛИ УГОЛ CDK=37(градусов),угол DKC=105(градусов).помогите срочно...зарание спасибо)

Геометрия

В треугольнике DBC проведена биссектриса DK.оПРЕДЕЛИТЕ УГЛЫ ТРЕУГОЛЬНИКА dbc, ЕСЛИ УГОЛ CDK=37(градусов),угол DKC=105(градусов).помогите срочно...зарание спасибо)

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