Помогите написать сочинение по теме Буген конем файдалы утте . очень надо))

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Сочинение "Буген минем кон файдалы утте"Буген мин иртэ торып кошларга ой ясый башладым, чонки аларга салкын, аларнын ашыйсылыры силэ. Мина эни белэн эти булышты. Без чыпчыкларга яхшы оя ясадык. Без эти белэн урамга чыктык та хэм агачка ябыштырып куйдык ояны. Кичкэ курсэм,- ботен чыпчыклар шунда жиелып тамакларын туйдралар. Хэзер без эти белэн хэр конне урамга чыгып чыпчыкнын ояларына бодай белэн ярма салабыз. Чыпчыклар тук хэм шат, алар белэн мин дэ бик шат!