{ n=2k+1, {4k^2-h^2=9;

Алгебра
{ n=2k+1, {4k^2-h^2=9;
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Ответ(ы):
Гость:
MalMath калькулятор решающий всё обсалютно.
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