Какой падеж и склонение у слов места хвостом рак

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Какой падеж и склонение у слов места хвостом рак
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Места-родительный падеж,2 склонение.Хвостом-творительный падеж,2 склонение.Рак-именительный падеж,2 склонение.Но,надо иметь ввиду,чтобы  точно определить падеж нужен контекст,то есть текст.
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