Кто автор стихотворения А вы ноктюр сыграть могли бы
Литература
Кто автор стихотворения А вы ноктюр сыграть могли бы
Ответ(ы):
Гость:
Владимир Маяковский, "А вы смогли бы?"
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