Найдите расстояние между точками а( -8,7) и в(-2,1) на координатной прямой
Математика
Найдите расстояние между точками а( -8,7) и в(-2,1) на координатной прямой
Ответ(ы):
Гость:
От большей координаты(которая ближе к нулю,если это отрицательные координаты) отними меньшую. (-2,1) - (-8,7)=-2,1+8,7=6,6
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