Найдите расстояние между точками а( -8,7) и в(-2,1) на координатной прямой

Математика
Найдите расстояние между точками а( -8,7) и в(-2,1) на координатной прямой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
От большей координаты(которая ближе к нулю,если это отрицательные координаты) отними меньшую. (-2,1) - (-8,7)=-2,1+8,7=6,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 16 кг свежих груш сушёных можно получить на 12 кг меньше. Сколько килограммов суш??ных груш можно получить? Помогите пожалуйста как это задачу п...
Ответить
Математика
Решить пример |-12,3 +4.5| + (-3.6)
Ответить
Математика
Помогите пож решить : найти значение выражений первый столбик выделенный
Ответить
Математика
Люди сколько будет 6-4у-у=1? И почему?
Ответить
Физика
Перевод 0,1дм в кубе в метры( в кубе)
Ответить