Люди сколько будет 6-4у-у=1? И почему?
Математика
Люди сколько будет 6-4у-у=1? И почему?
Ответ(ы):
Гость:
1 потому что : 6-4=2 и 2-у =1
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