Перевод 0,1дм в кубе в метры( в кубе)

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Для перевода дециметров кубических в метры кубические надо число дециметров разделить на 1000 ( или умножить на 10^(-3), если вы конечно уже проходили степени с отрицательным показателем), т.е.: 0.1 дм в кубе= 0.0001 м в кубе или 0.1 дм в кубе= 0.1 * 10^(-3) метров в кубе