Сделать программы на Паскале. ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! 1. Найти наибольшее из двух чисел, используя конструкцию case. 2. Используя, оператор case, решить задачу. С клавиатуры ввести год рождения, а выдается в год кого вы родили...

Информатика
Сделать программы на Паскале. ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! 1. Найти наибольшее из двух чисел, используя конструкцию case. 2. Используя, оператор case, решить задачу. С клавиатуры ввести год рождения, а выдается в год кого вы родились. (Год лошади, свиньи и т.д.)
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