Сколько будет 14 разделить на 30

Математика
Сколько будет 14 разделить на 30
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
14:30~ 0,47 ~ - примерно
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