Что такое растровый и векторный графический редактор?

Информатика
Что такое растровый и векторный графический редактор?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Растровый графический редактор — специализированная программа, предназначенная для создания и обработки растровых изображений, то есть графики, которая в память компьютера записывается как набор точек, а не как совокупность формул геометрических фигур. Подобные программные продукты нашли широкое применение в работе художников-иллюстраторов, при подготовке изображений к печати типографским способом или на фотобумаге, публикации в интернете. Векторные графические редакторы позволяют пользователю создавать и редактировать векторные изображения непосредственно на экране компьютера, а также сохранять их в различных векторных форматах, например, CDR, AI, EPS, WMF или SVG.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
19+(9-5)×5-14=? 32÷(21-17)+9×3+27=? (80-32)÷8-15÷5=?
Ответить
Математика
Какие гири должны быть на весах ,если все котята имеют одинаковый вес
Ответить
Математика
помогите пожалуйста решить пример!!!
Ответить
Математика
Решите пожалуйста (2/3-3/7):10/21.
Ответить
Математика
За 8 минут самолёт двигаясь с одинаковой скоростью пролетает 96 километров какое р??сстояние он пролетит за 40 минут если его скорость увеличится н...
Ответить