Какие гири должны быть на весах ,если все котята имеют одинаковый вес

Математика
Какие гири должны быть на весах ,если все котята имеют одинаковый вес
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Очевидно, если котята одинаковые, то и гири должны быть одинаковые. А если серьезно - давай картинку.
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