ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОТЬ С ЧЕМ-ТО Определите,в каких предложениях выделенные сл??ва являются предлогами. В какие словосочетания они входят? Задайте вопрос от главного слова к зависимому. Попробуйте заменить производный предло...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОТЬ С ЧЕМ-ТО Определите,в каких предложениях выделенные сл??ва являются предлогами. В какие словосочетания они входят? Задайте вопрос от главного слова к зависимому. Попробуйте заменить производный предлог непроизводным. 1. НАВСТРЕЧУ мне шёл какой-то незнакомец. 2. Я побежал НАВСТРЕЧУ. 3. Сергей торопился НА ВСТРЕЧУ с друзьями. 4. Эти леса мы исходили ВДОЛЬ и ПОПЕРЁК. 5. ВДОЛЬ тропинки росли красивые жёлтые цветы.6. Собака,тихо зарычав,легла ПОПЕРЁК пути у двери. 7. Клюв у клеста ВРОДЕ буквы Х-крестообразный. 8. В РОДЕ цитрусовых есть не только апельсины,лимоны,грейпфруты,но и лаймы,померанцы,помело,цитроны и другие экзотические плоды. 9. Рыбы-хирурги меняют свой цвет В ЗАВИСИМОСТИ ОТ местонахождения. 10. Почти 300 лет русские княжества находились В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ханов Золотой Орды. 11. В КАЧЕСТВЕ гарнира приготовили овощи. 12. В КАЧЕСТВЕ овощей никто не сомневался.

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