За 8 минут самолёт двигаясь с одинаковой скоростью пролетает 96 километров какое р??сстояние он пролетит за 40 минут если его скорость увеличится на 2 километра в минуту+кр.запись
Математика
За 8 минут самолёт двигаясь с одинаковой скоростью пролетает 96 километров какое р??сстояние он пролетит за 40 минут если его скорость увеличится на 2 километра в минуту+кр.запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96:8=12км-1мин 12+2=14км-мин будет скорость 40*14=560км пролетит самолёт
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