За 8 минут самолёт двигаясь с одинаковой скоростью пролетает 96 километров какое р??сстояние он пролетит за 40 минут если его скорость увеличится на 2 километра в минуту+кр.запись

Математика

За 8 минут самолёт двигаясь с одинаковой скоростью пролетает 96 километров какое р??сстояние он пролетит за 40 минут если его скорость увеличится на 2 километра в минуту+кр.запись

Автор: Гость