Помогите пож решить : найти значение выражений первый столбик выделенный
Математика
Помогите пож решить : найти значение выражений первый столбик выделенный
Ответ(ы):
Гость:
-22-13=-22-(-13)=-(22+13)=-35 -22-(-13)=-22+13=-(22-13)=-9 22-13=9 22-(-13)=22+13=35
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